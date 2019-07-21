الاقتصاد

استقرار أسعار الخضروات بسوق العبور وتراجع الطماطم والليمون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21 -7-2019 انخفاضا فى أسعار عدد من الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وانخفض سعر الطماطم بين 1.5 – 3.5 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار البطاطس بين  3 – 5  جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر البصل بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 5–8 جنيهات، والفاصوليا بين 9- 13جنيها للكيلو، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح أسعار جميع اصناف الباذنجان 1 – 3 جنيهات .

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وبالنسبة لأسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا فى معظم الاصناف مع استمرار تراجع أسعار الليمون الذى تراوح بين 9- 15 جنيها فيما سجل التفاح 3- 7 جنيهات، والعنب البناتى 4-6 جنيهات، العنب الأحمر 4- 8 جنيهات والتين البرشومى بين 8 – 12 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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