شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات وإعفاء من الغرامات بإسكان النقابات المهنية بالقطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر لسداد المتأخرات، وذلك للمواطنين المتعثرين فى سداد المتأخرات المُستحقة عليهم بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، وجميع وحدات مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان بجميع أنحاء الجمهورية، مع إعفائهم من غرامات التأخير فى حالة سداد المُستحق عليهم من الأقساط المتأخرة خلال المهلة الممنوحة.

‫وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، أن تلك المهلة تأتى تماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن تلك المهلة بالجرائد الرسمية، حتي يتمكن المواطنون من التقدم وسداد المستحقات المتأخرة عليهم