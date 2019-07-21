شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسماك: استمرار انخفاض أسعار البلطى واستقرار باقي الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 21 - 7- 2019، استمرارا فى تراجع أسعار البلطى، مع استقرار معظم أسعار الأصناف الأخرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وتراجع سعر البلطى1 ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.

أما سعر الجمبرى فتراوح بين 190– 290 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.