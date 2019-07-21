شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "الفجيرة الوطني" ترتفع 15% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية غير المُدققة لبنك الفجيرة الوطني، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 14.9% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 189.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 164.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 426 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 399.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018، بزيادة بلغت 6.6%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 357.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 310.2 مليون درهم حلال النصف الأول من العام 2018، بنسبة زيادة بلغت 15.1%

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وبحسب بيان البنك، بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر 814.5 مليون درهم حيث شهدت نمواً نسبته 9.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 .

وقد تحقق ذلك من خلال النمو في حجم الأعمال الرئيسية، وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي واستراتيجيات التسعير الفعالة.

هذا ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 7.3٪، وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 13.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018 .

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 615.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل أرباح بلغت 471.9 مليون درهم خلال العام 2017.

هذا وارتفعت الإيرادات التشغيلية لعام 2018 إلى 1.6 مليون درهم، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.4 مليون درهم خلال العام 2017.