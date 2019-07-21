شكرا لقرائتكم خبر عن "ديار للتطوير" تستكمل أعمال البناء والتشييد في مشروع ميدتاون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ديار للتطوير" عن قُرب استكمال أعمال البناء والتشييد في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميدتاون، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96% في منطقة أفنان المكونة من سبعة مبان تضم 659 شقة، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 87% في منطقة دانية المكونة من ستة مبان تضم 579 شقة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "دبي" المالي، اليوم الأحد، إن مشروع ميدتاون السكني العائلي يضم مساحة بناء أكثر من 5 ملايين قدم مربع في مدينة دبي للإنتاج.

ويتكون المشروع من 26 مبنى ضمن ستة مناطق بما في ذلك منطقتي أفنان ودانية المقرر تسليهمها في وقت الحق من هذا العام. وعلاوة على توفير وحدات سكنية على مقربة من أهم المرافق الحيوية، يتمتع مشروع "ميدتاون بموقع حيوي يوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي فضالً عن موقع إكسبو 2020 دبي.

Advertisements

ويقع مشروع ميدتاون السكني العائلي في مدينة دبي للإنتاج، وتصل مساحة البناء فيه إلى أكثر من 5 ملايين قدم مربعة، ويتكون المشروع من 26 مبنى ضمن ست مناطق بما في ذلك منطقتا أفنان ودانية المقرر تسليمها في وقت لاحق من هذا العام.

وفيما يخص مشروع بيال روز السكني فقد بلغت نسبة استكمال أعمال البناء في المشروع نحو 28%، وهو مكون من 18 طابقاً و يضم 478 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات وشقق غرفة النوم الواحدة والغرفتين، ويقع في مجمع دبي للعلوم.

تجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 18.3 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 40.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

هذا وبلغ إجمالي الإيرادات 175.8 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل 176.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.