شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" توقع عقداً بـ2.3 مليار ريال لإنشاء مصنع جديد للذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ 2.272 مليار ريال سعودي، با يُعادل 606 مليون دولار أمريكي، علماً بأن كدة العقد ستكون 36 شهراً من تاريخ 15 مايو الماضي.

ويستهدف التعاقد القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة لمشروع منصورة ومسره لإنتاج الذهب.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2022، وذلك عند بداية التشغيل التجريبي للمشروع.

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والجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 3.3 مليون ريال (بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي)، علماً بأن متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة يبلغ حوالي 250 ألف أونصة سنوياً خلال عمر المنجم والذي يبلغ 12 عاماً.

ومن المُقرر أن يبدأ العمل في إنشاء المصنع من تاريخ توقيع عقد الإنشاء، على أن أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022.

وكانت "معادن" قد كشفت في أوائل يوليو الجاري عن توقيعها لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن.

وتجدر الإشارة إلى أن معادن حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.