شكرا لقرائتكم خبر عن التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير يصعد بأرباح "بدجت" 6.5% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 6.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 43.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 46.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 44.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.5% إلى 254.5 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات 250.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 85.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 80.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 41.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 39.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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