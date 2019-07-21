شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنك البلاد" تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك البلاد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 25 يوليو الجاري، على أن يتم التوزيع في 8 أغسطس المُقبل.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بزيادة رأس المال بنحو 1.5 مليار ريال، ليرتفع من 6 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال. وبناءً عليه، ارتفع عدد أسهم البنك من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 219.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 286.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، مصاريف الاستهلاك والاطفاء بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية. قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين.