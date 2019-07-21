شكرا لقرائتكم خبر عن الأصول الأجنبية لـ"ساما" والمصارف التجارية تتجاوز التريليوني ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف التجارية بنهاية شهر مايو الماضي نحو 2.002 تريليون ريال.

واستحوذت مؤسسة النقد على نحو 1.916 تريليون ريال من إجمالي صافي الأصول الأجنبية، بينما كان 86.82 مليار ريال للمصارف العاملة في السعودية.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" والمصارف التجارية على أساس شهري خلال مايو الماضي بنحو 32.3 مليار ريال بنسبة 1.6%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاء كامل نمو صافي الأصول الأجنبية في مايو الماضي، من مؤسسة النقد، التي ارتفع صافي الأصول بها بنحو 47.08 مليار ريال بنسبة 2.5%.

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وسجلت الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية تراجعا بـ 14.78 مليار ريال بنسبة 14.6%.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف بنسبة 0.2% بنحو 3.49 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية مايو 2018 نحو 1.999 تريليون ريال.

وجاء الدعم الكامل من نمو صافي الأصول الأجنبية لـ "مؤسسة النقد"، حيث نما صافي أصولها الأجنبية بـ51.64 مليار ريال بنسبة 2.8%.

بينما تراجع صافي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 35.7% بنحو 48.16 مليار ريال.

ويعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الموجودات (الأصول) الأجنبية مطروحا منها المطلوبات الأجنبية.