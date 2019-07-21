شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تتوقع تحول 15% من العملاء للجيل الخامس نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أن يستفيد نحو 10 إلى 15% من عملاء الشركة من خدمات اتصال الجيل الخامس خلال العام الجاري.

ورجح ارتفاع نسبة المستخدمين لخدمات الجيل الخامس بشكل أكبر خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على طرح تطبيقات ذكية متوافقة مع الجيل الخامس، مؤكداً جهوزية خدمات اتصال الجيل الخامس التي تقدمها "دو".

وأضاف: سيعتمد تحول الأفراد إلى الاستفادة من مزايا الجيل الخامس على عاملين، هما توفر الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس بأسعار ملائمة، وتوفر تطبيقات ذكية متوافقة مع الجيل الخامس، بحسب صحيفة البيان.

وتوقع أن تنخفض أسعار أجهزة 5G الذكية بدءاً من العام المقبل، وذلك مع طرح المزيد من تلك الأجهزة.

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ودعت الشركة مؤخرا، سكان الإمارات إلى زيارة متجريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، وتجربة تقنية الجيل الخامس بشكل فعلي، والتعرف على الفوائد التي سيحصلون عليها عند إطلاقها تجارياً حالما تتوفر الأجهزة المتوافقة معها في السوق.

وكانت "دو" قد عملت على مدار السنوات القليلة الماضية، على ضخ استثمارات كبيرة، إلى جانب العمل مع منظومة من الشركاء لتطوير وتعزيز قدرات البنية التحتية لشبكة الهاتف المتحرك.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال العام الربع الأول من العام 2019 بالغا 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.