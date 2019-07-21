شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 7 مليارات سهم فقط ملكية الأجانب بالبنوك المدرجة بأسواق الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث أن ملكية غير المواطنين في 20 بنكا وشركة تمويل مدرج بالأسواق الإماراتية يصل إلى 11.7% فقط حوالي 6.961 مليار سهم.

ويمتلك المواطنون حوالي 88% من رؤوس أموال البنوك، ولا يوجد بنوك وطنية تتجاوز نسبة تملك غير المواطنين فيها سوى البنك التجاري الدولي بنسبة 48.99%، والبنك العربي المتحد 42.25%، بحسب صحيفة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 بنوك لا يسمح فيها بالتملك لغير المواطنين. ومؤخرا، حدد المصرف المركزي الإماراتي سقفاً لملكية غير المواطنين في البنوك بألا تتجاوز نسبة 40%، ودعا إدارة البنوك إلى تصويب أوضاع الملكية لديها وفقاً لذلك.

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واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بفتح باب التملك أمام غير المواطنين "عرباً وأجانب" بدون قيود، ودعوة الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك لفتح باب التملك في البنك وسائر الشركات المساهمة العامة في الدولة بدون قيود، يأتي في سياق الإدراك الواعي لأهمية استقطاب رؤوس الأموال وزيادة التدفقات المالية من الخارج في بيئة اقتصادية.

ووفقاً لقانون الشركات فإن ملكية المواطنين يجب ألا تقل عن 51%،وهو ما يعني أن 49% هو سقف الملكية للمستثمرين غير المواطنين عربا وأجانب في الشركات المساهمة العامة.

وأكد التقرير أن الحوافر الحكومية الأخيرة لتنشيط وتحفيز الاستثمار تصب في اتجاه العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية خاصة إلى قطاعات البنوك والمصارف والعقار والصناعة والاتصالات والبنى التحتية وغيرها.