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شكرا لقرائتكم خبر عن "غير المواطنين" يملكون ربع أسهم العقار الإمارات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات، والبالغ عددها 42.489 مليار سهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم).
وبذلك هناك مساحة واسعة لدخول المستثمرين غير المواطنين بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية التي تعد أسعارها حالياً مغرية، وهي ذات عائد جيد، بحسب صحيفة الخليج.
وتراوحت ملكية غير المواطنين في شركات العقار بين 9.39% في شركة إعمار للتطوير و40.64% في شركة داماك العقارية.
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