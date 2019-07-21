شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف "سلامة للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت وكالة التصنيفات العالمية "ستاندرد آند بورز" (إس آند بي) تصنيف شركة الإسلامية العربية للتامين "سلامة للتأمين" إلى"BBB" متوقعة تحولاً إيجابياً في عمليات وأداء الشركة.

ولفتت "إس آند بي" إلى أن أحد الأسباب لرفع التصنيف يعود إلى استحواذ صندوق "جولديلوكس" للأسهم على حصة 30% من شركة "سلامة".

وأطلقت الوكالة مسمى "الصندوق القائد" على "جولديلوكس"، متوقعة تحولات إيجابية في عمليات وأداء "سلامة" من خلال دخول الصندوق في إدارة وعمليات الشركة، بحسب صحيفة الخليج.

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يشار إلى أن صندوق جولديلوكس التابع لمجموعة "أبوظبي المالية" يتصدر قائمة كبار المستثمرين بنسبة 13.29% من رأس المال.

وجاء في المرتبة الثانية مصرف عجمان بنسبة 12.5% (وهي أسهم مرهون لمجموعة أبوظبي المالية لدى المصرف مقابل تسهيلات استثنائية لصالح المجموعة)، واحتل المرتبة الثالثة في القائمة محمد القاسمي بنسبة ملكية 6.12%.

وتملك "أبوظبي المالية" حوالي 30% في "سلامة"، وحوالي 40% في "تكافل الإمارات"، وتجري أحاديث في الأسواق عن إمكانية دمج الشركتين، وفقا لتقارير صحيفة.