شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 21 حتى 25 يوليو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأسماك، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من أسلاك، إكسترا، وسلامة، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من البنك العربي الوطني، وبنك الرياض.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 50 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك يستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك، عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 10.968 مليون ريال، بما نسبته 2.5% من القيمة الإسمية للسهم، وبما بعادل 25 هللة للسهم.

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وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

ويبدأ بنك الرياض، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بحصة للسهم تبلغ 52 هللة، وبإجمالي يبلغ 1.56 مليار ريال، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

كذلك يبدأ البنك العربي الوطني، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 750 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة سلامة للتأمين التعاوني، يوم الخميس المُقبل، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من انعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 25 يوليو الجاري ولمدة ثلاث سنوات مُقبلة.