تعرف على شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 5%

الموجز

فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات فى مصر بالتزامن مع بحث الشباب المقبل على الزواج عن وحدات سكنية، اتجه القطاع المصرفى إلى توفير عدة بدائل لمساعدة هذه الفئات، والتى كان على رأسها مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى التى أطلقها فى فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 ملياراً.

وتمنح البنوك التمويل العقارى فى إطار مبادرة «المركزى» بمعدلات فائدة تتراوح بين 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتم إدخال الفئات ذات الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنوياً، كما أتاح شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميز»، بعائد سنوى متناقص يبلغ 10.5%.

وقرر البنك المركزى وقف مبادرته لدعم التمويل العقارى للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة فى فبراير الماضى بعد وصول حجم التمويل المقدم للقيمة التى حددها 20 مليار جنيه، مقتصراً على تمويل محدودى الدخل فقط.

وتختلف الشروط المتعلقة بمنتج التمويل العقارى من حيث نسبة الفائدة على القرض، والحد الأقصى للتمويل، وفترة السداد، ونسبة مساهمة البنك فى تمويل الوحدة، والحد الأدنى لراتب العميل، من بنك لآخر.

وفيما يخص المستندات المطلوبة من البنوك، فإنها تتمثل فى بيان بالدخل الشهرى، وصورة بطاقة رقم قومى، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى سجل تجارى وبطاقة ضريبية لأصحاب الأعمال الحرة.

وتعرض «الوطن الاقتصادى» ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها أبرز بنود برامج التمويل العقارى فى 3 بنوك هى: الأهلى المصرى، ومصر، وتنمية الصادرات.

"الأهلى المصرى" يُمول حتى 80% من قيمة الوحدة بفائدة 5%

يُقدم البنك الأهلى المصرى قرض التمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة، وبفائدة 5% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً.

ويشترط البنك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً فى تاريخ منح التمويل ولا يتخطى 60 عاماً لجميع شرائح العملاء فى تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، وأن يكون مصرى الجنسية.

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كما يشترط البنك أن يتراوح الدخل الشهرى للعميل محدود الدخل من 950 جنيهاً وحتى 2000 جنيه، ولا يتعدى القسط الشهرى 40% من الدخل، كما أن الدفعة المقدمة من قِبل المقترض تتراوح بين 20 و40% من سعر الوحدة وفقاً للتقييم.

ويقدم البنك للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، فضلاً عن عدم تحميل العميل أى مصاريف إدارية «مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجاناً» ويتم احتساب 2% كعائد التأخير على الأقساط مستحقة الدفع.

بنك مصر يتيح فترة سداد تصل إلى 20 عاماً

يتيح بنك مصر قرض التمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى، للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، أو من يمارسون أى أنشطة تجارية بشرط امتلاك سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

ويشترط بنك مصر أن يكون الحد الأدنى لدخل العميل الأعزب 3500 جنيه شهرياً، وألا يقل عن 4750 جنيهاً للمتزوج، وأن يكون القسط الشهرى يساوى 40% من الدخل.

وتصل قيمة التمويل إلى 70% من قيمة الوحدة إذا كان المقترض صاحب نشاط تجارى أو مهنة حرة، بينما تصل إلى 85% من قيمة الوحدة بالنسبة للموظفين فى حالة تحويل المرتب للبنك، بمعدل فائدة 7%.

وتتراوح مدة التمويل من 7 إلى 20 عاماً، ولا تتجاوز قيمة القسط الشهرى 40% من صافى الدخل الشهرى للعميل، على أن تتم الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى لمرة واحدة فقط.

بنك تنمية الصادرات

يستمر البنك المصرى لتنمية الصادرات فى تقديم قرض التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لمحدودى الدخل، بنسبة تمويل تصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، بفائدة 5% متناقصة فى حالة إذا كان دخل الفرد يقل عن 2100 جنيه، وبفائدة 7% فى حالة إذا كان دخل الفرد أكبر من 2100 جنيه.

ويشترط البنك على العملاء للحصول على التمويل ضمن مبادرة البنك المركزى ألا يتجاوز الدخل الشهرى للأسرة مبلغ 4750 جنيهاً وألا يقل عن 3500 جنيه، ولا تتعدى قيمة القسط الشهرى نحو 40% من صافى الدخل الشهرى للعميل.