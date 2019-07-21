شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 12.5% ارتفاع فى تكاليف صناعة الطباعة خلال مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تكلفة إنتاج وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام، شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو الماضى، حيث بلغ الرقم القياسى لها 174.43 نقطة، مقارنة بـ155.11 نقطة فى أبريل السابق له، بارتفاع قدره 12.5%، وذلك بسبب ارتفاع عقود التوريد.





وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2019، أن الرقم القياسى العام للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، بلغ 138.60 نقطة خلال شهر مايو 2019 (أولـي)، مقابل 132.43 نقطة خلال شهر إبريل 2019 (نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.





وأشار الجهاز إلى الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، والذى شهد ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ 158.07 نقطة خلال شهر مايو 2019، مقارنة بـ 129.84 نقطة فى أبريل السابق له، بارتفاع قدره 21.7%، وذلك بسبب زيادة إنتاج المصانع من الأسمدة لتغطية احتياجات الموسم الزراعى وتلبية احتياجات السوق من المنظفات الصناعية ومستحضرات العناية الشخصية.

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فيما شهدت صناعة الملابس الجاهزة، انخفاضا فى تكاليف إنتاجها وصناعتها، حيث سجل الرقم القياسى لها، 241.85 نقطة خلال شهر مايو 2019، مقارنة بـ 326.216 نقطة فى أبريل السابق له، بنسبة انخفاض قدرها 25.9%، وذلك لانتهاء تغطية احتياجات موسم الصيف والأعياد وعدم وجود عقود توريد حاليا.





كما انخفضت صناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة فى موضع آخر، مسجلا الرقم القياسى لها 202.63 نقطة خلال شهر مايو 2019، مقارنة بـ 417.54 نقطة فى أبريل السابق له، بانخفاض قدره 51.5%، وذلك بسبب انخفاض ساعات العمل خلال شهر رمضان وانخفاض عقود التوريد.



