شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تفوض رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى اعتماد المخصصات المالية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة المالية القرار الوزارى رقم 451 لسنة 2019، بشأن تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اعتماد مشروعات خطط التدريب بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الموافقة على صرف المخصصات المالية اللازمة للبرامج التدريبية المدرجة بخطة التدريب.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن يفوض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في الصرف من اعتمادات التدريب (مكافأت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثانى "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية بالدولة.

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ويستعد الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ لإصدار الكتاب الدوري للتدريب والخاص بالقواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالى 2019/2020 والذي يتناول عدة محاور منها ضوابط اختيار المدربين وقواعد صرف اعتمادات العام المالى الجارى إلى جانب القواعد الخاصة بإعداد مشروعات الخطط التدريبية، ومن المقرر أن يصدره الجهاز قريبا.

يذكر أن الجهاز اعتمد مشروعات خطط تدريب لعدد 157 وحدة على مستوى الجمهورية سواء الوزارات أو الهيئات أو وحدات محلية أو مديريات، كما وافق على الصرف من كافة البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لعدد 326 جهة خلال العام المالي 2018/ 2019 .