البورصة: استمرار إيقاف التعامل على أسهم 3 شركات لعدم إرسالها القوائم المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، استمرار إيقاف التعامل أسهم 3 شركات وهم جولدن بيراميدز بلازا، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، جلاكسو سميثكلاين، وذلك لعدم إرسالهم القوائم المالية المجمعة عن الفترات المالية الماضية.
وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضحت البورصة، أن شركة جولدن بيراميدز بلازا لم ترسل القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2019، ولم ترسل الشرق الأوسط لصناعة الزجاج القوائم المالية (المستقلة والمجمعة )عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2019.
فيما لم ترسل شركة جلاكسو سميثكلاين، للبورصة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2018 و السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2019.
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