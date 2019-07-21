تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.36% خاسراً 122.94 نقطة ليصل إلى مستوى 8910.89 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.84% خاسراً 70.30 نقطة ليصل إلى مستوى 3757.84 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 54.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما تراجعت 181 شركة.
وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.03%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.31%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.03%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.86%.
وجاء سهم "أنابيب السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.30%، ثم مهارة بنسبة 1.43%، ثم المصافى بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "أسمنت أم القرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.65% ثم ملكية ريت بنسبة 4.34%، ثم معدنية بنسبة 3.68%.
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