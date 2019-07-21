شكرا لقرائتكم خبر عن مع أوبل وشيفروليه.. خدمات 5 نجوم على طريق السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المنصور للسيارات خدمة جديدة وحصرية لعملائها، تهدف إلى مساعدة جميع عملاء أوبل وشيفروليه فى حال تعرضهم لأعطال الطريق مما يساعدهم على قضاء إجازة سعيدة خلال فصل الصيف.

وتقوم الخدمة على الدفع بفريق مهندسى الصيانة لإجراء خدمات الصيانة السريعة للعملاء الذين يواجهون أعطالا على الطريق، وفى حالة وجود عطل يتطلب نقل السيارة إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة، فإن المنصور للسيارات ستوفر "ونش مجانى" لعملائها من أجل نقل السيارة إلى أقرب مركز خدمة، كما ستوفر لعملائها سيارة بسائق خاص لتوصيل العميل وأسرته إلى وجهتهم من أجل استئناف الإجازة.

وسوف تتوافر هذه الخدمات لكل عملاء أوبل وشيفروليه طوال شهرى يوليو وأغسطس فى الساحل الشمالى، بدءا من سيدى كرير ووصولا إلى سيدى عبد الرحمن، وذلك من خلال الرقم الساخن 16424 والذى يتصل عليه العملاء لطلب المساعدة.

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وتأتى هذه الحملة من المنصور للسيارات تطبيقا لشعارها أنت فى أيد أمينة، ليشعر عملاؤها دائما بالتميز والرضى.