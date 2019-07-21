شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتوقع ارتفاع أعداد السياح مع تزايد الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم الأحد إنه من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة 10% العام الحالي مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة.

وقال عبد الرزاق عربيات في مقابلة مع رويترز "قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع عدد خطوطهم القادمة للمملكة زاد وسيزيد من أعداد سياح المبيت بشكل كبير ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين سائح".

وأضاف "الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات".

كان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة 7%إلى 4.9 مليون سائح.

وأوضح عربيات أن المجموعات السياحية، التي تشكل عصب السياحة في المملكة، من المتوقع أن تزيد العام الحالي بين 20 و25%، وخصوصا القادمة من أمريكا وأوروبا.

وقال "نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع ولقد نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت".

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ولفت إلى أن خطط الترويج هذا العام تركز على ثلاث أسواق تقليدية هي البرازيل واليابان والصين في جانب السياحة الدينية، بالإضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه.

وقال "الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة تجلب سياح وتسوق المواقع السياحية عنا".

وتطرق إلى سياحة المؤتمرات والتي أنشأت لها الهيئة وحدة تسويق مستقلة استطاعت جذب مؤتمرات طبية كبيرة للعام الحالي والمقبل.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أقر عربيات أن المملكة تراجعت في هذا النوع من السياحة نتيجة وجود منافسة حادة مع دول مجاورة فى هذا المجال.

وقال "نريد استعادة مكانتنا في السياحة العلاجية، لذلك قمنا بتشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لوضع خطط ترويج المنتج الصحى".

وأشار إلى أن الحكومة زادت موازنة الهيئة هذا العام من 12.9 مليون دينار إلى 25 مليونا لتعزيز قدرة الترويج والتسويق السياحي واستقطاب مزيد من السياح والزوار.