شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تعفى الشركات الكبرى من المعاينات الميدانية تسهيلا للإجراءات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارًا بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، إذا كان رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه أو أكثر، وذلك بغرض تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذى للشركات.
واشترط القرار الذى وقعه محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة، التزام الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مُعتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، ولا يسرى ذلك على الشركات حديثة التأسيس.
كما ستلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على الجدية للجنة المُشكلة لتحديد الموقف التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المُقررة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستثمار تعفى الشركات الكبرى من المعاينات الميدانية تسهيلا للإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.