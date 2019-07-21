شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 21-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار اليوم الأحد 21-7-2019، فى تعاملات السوق المصرفى المصرى، حيث سجل سعر الدولار ثباتاً فى البنك الأهلى المصرى عند 16.56جنيها للشراء، و16.66 جنيها للبيع، فيما شهد فروقاً طفيفة فى عدة بنوك أخرى، وذلك مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى.

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى..سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

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16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.