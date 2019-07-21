سعيد محمد الطاير يطلق خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية

دبي - الخليج 365 :

انسجاماً مع استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في التطوير المستمر لعملياتها وخدماتها عبر الابتكار، أطلق اليوم سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه. وتشتمل هذه الخدمة على عدة خصائص منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات ومتابعتها وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات. وحضر حفل الاطلاق كلٌ من المهندس/ عبد الله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع المياه والهندسة المدنية، المهندس/ راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع توزيع الطاقة، الدكتور/ يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وفريق الابتكار إضافة الى عدد من كبار موظفي الهيئة.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أطلقنا اليوم خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية، حيث نعتبر الابتكار ركيزة أساسية في الهيئة، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا. وانسجاماً مع رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، تشهد عملياتنا وخدماتنا تطويراً مستمراً ونتبنى ثقافة الابتكار باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، ونحرص على توفير جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار، كما نسعى دائماً للتعرف إلى أفكار وآراء وملاحظات جميع المعنيين للتوصل إلى مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم. ويأتي اطلاق هذه الخدمة التي عمل على تطويرها فريق الابتكار في الهيئة ضمن جهودنا المستمرة لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة لمتعاملي الهيئة، بما يدعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين".

أضاف سعادته: "نعمل على تطوير الخدمات التي نقدمها عبر رفع كفاءتها وفعاليتها عبر الابتكار. ونعمل على التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة. كما نعمل حالياً، بالتعاون مع القطاع الخاص، على تطوير مبادرات الاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية بما يثري تجربة المتعاملين ويوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم".

وأوضح سعادة الطاير أنه: "نعمل على تحديد المبادرات التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين بالاعتماد على أدوات ابتكارية لفهم وتحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال إشراكهم في الاستبيانات ومجموعات التركيز، وتحليل تقارير الاستجابة، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة من مخيمات الابتكار والدراسات الاستقصائية حول تجربة المتعاملين بما يتماشى مع معايير مركز "نموذج دبي" لتحسين الخدمات".

واختتم سعادة الطاير بالقول:"نقوم بتطوير ابتكارات ومبادرات نوعية، ودراسة السياق الاستراتيجي لتحسين الخدمات، وتحليل النتائج ذات الصلة بتجربة المتعامل وكفاءة وفعالية الخدمة، وإعداد خرائط الرحلة الحالية والمستقبلية لخدمات المتعاملين وتحديد المبادرات اللازمة التي تعزز رحلة المتعامل وتسهم في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات والتجربة الكلية للمتعامل، ومن ثم تنفيذ المبادرات التي يتم تطويرها. ونعتمد عدداً من الآليات لتطوير المبادرات تشمل استبيانات تجربة المتعامل، وجلسات العصف الذهني مع المعنيين، إضافة إلى هاكاثون الخدمات والذي يستطلع آراء وأفكار المشاركين لتعزيز دور الهيئة كمؤسسة تسهم في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة في دبي".