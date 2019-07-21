شكرا لقرائتكم خبر عن "فولكس فاجن" تستدعي 9644 سيارة في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة (فولكس فاجن) ستستدعي 9644 سيارة مستوردة تم بيعها في السوق الصينية بسبب مخاطر سلامة محتملة.

وذكرت المصلحة في بيان اليوم الأحد أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وتتضمن طرازات "مولتيفان" مستوردة تم تصنيعها بين يوم 29 يناير 2016 و26 أبريل 2019.

وأضافت المصلحة أنه بسبب خلل ما قد تتسرب المياه إلى المركبات، ما قد يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة لوحدة التحكم، وأنه في الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق؛ ما يشكل مخاطر على السلامة.

ومن المقرر أن تستبدل شركة (فولكس فاجن تشاينا) المكونات المعيبة مجانا.