شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تخريج 3064 شاب وفتاة من مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل وصل إلى 3064 خريج ونحو 1800 خريج يتعلمون ببرنامج المبادرة حاليا، حيث تستهدف المبادرة تدريب 16 ألف شاب وفتاة.

وأوضح عثمان فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الطلاب المشاركين بالمبادرة يمثلون جميع محافظات مصر والأعداد فى زيادة.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق مبادرة التعلم التكنولوجى (رواد تكنولوجيا المستقبل)، فى 2016 من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى، وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكترونى "إدكس ويوداسيتى وكورسيرا" وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة، ويؤدى ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.