وزارة التخطيط تختتم المرحلة الثالثة من برنامج الموارد البشرية المتقدم "تقييم أداء الموظف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادة لبيب: برنامج الموارد البشرية المتقدم يعد أول برنامج تدريبى على المنظومة الجديدة فى تقويم أداء العاملين

شريفة شريف: استفاد من هذه المرحلة من البرنامج عدد 500 متدرب من أكثر من 20 وزارة مختلفة

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى المعهد القومى للإدارة الذراع التدريبى للوزارة المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الموارد البشرية المتقدم "تقييم أداء الموظف".

وأشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة الوسطى والعليا، تقدم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة الموارد البشرية، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ست تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة جاء منها التقسيم التنظيمى المتعلق بالموارد البشرية، وبناء على قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم (63) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم أداء الموظف.

وأوضحت لبيب قيام الوزارة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبى متكامل يستهدف جميع العاملين بوحدات الموارد البشرية المستحدثة بالوزارات، حيث يعد أول برنامج تدريبى على المنظومة الجديدة فى تقويم أداء العاملين.

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وأشارت لبيب إلى أن وزارة التخطيط استطاعت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل خلال فترة قصيرة حرصًا منها لتنفيذ خطتها للإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة العاملين، مؤكدة أن دعم القيادات وخصوصًا الشابة منها يأتى على قائمة أولويات الوزارة لتحقيق دورها كشريك أساسى فى رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أوضحت شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن هذه هى المرحلة الثالثة من برنامج تدريبى كامل ومتكامل للوحدة المستحدثة للموارد البشرية، مشيرة إلى أنه سبق أن قدم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة الموارد البشرية، والتى استهلت بالبرنامج الأساسى للمفاهيم الحديثة للموارد البشرية والذى أسفر عن تدريب حوالى 750 متدربا من العاملين بالوزارات والجهات التابعة، وتلا ذلك تدريب عدد 500 متدرب على موضوعين من موضوعات البرنامج المتقدم للموارد البشرية هما: تخطيط الموارد البشرية، والتدريب والتنمية.

وأشارت "شريف" إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج شملت جميع القيادات الذين يقع على عاتقهم مهمة تقييم أداء مرءوسيهم، موضحة أنه استفاد بنهاية هذه المرحلة من البرنامج عدد 500 متدرب، وعقد بمقر نادى الحرس الجمهورى لمدة 4 أيام تدريبية من الأحد الى الأربعاء، واستمر البرنامج خلال الفترة من 16 يونية إلى 17 يوليو الجاري، متابعة أن الهدف منه تكوين كوادر للوحدات المستحدثة على دراية بالموارد البشرية بشكل متخصص ومحترف.

وأكدت شريف أن البرنامج يأتى استكمالًا لدور المعهد القومى للإدارة كمقدم رئيسى للتدريب وبناء القدرات البشرية للجهاز الإدارى للدولة وفقًا للمعايير الدولية ومتطلبات خطة الإصلاح الإدارى وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.

يُشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد نفذت أيضًا البرنامج التدريبى المراجعة الداخلية واستهدف هذا البرنامج تدريب العاملين فى وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة فى كل وزارة، وتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة والمعهد المصرفي، وتم خلاله عقد ندوة تعريفية لعدد 185متدربا، ودورة تدريبية تمهيدية لعدد 185 متدربا، واجتاز الاختبار منهم عدد 165 متدربا، ومستهدف تقديم دورة تدرببية فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى شهر أغسطس المقبل.