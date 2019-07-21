شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة أجازة رسمية الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجارى، أجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو.

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