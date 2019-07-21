- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فرق السن.. 14.2 ألف حالة طلاق بين شباب فى العشرينات وسيدات فى الستينات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فرق السن وكبر عمر الزوجة عن الزوج فى انفصال وطلاق 14.242 ألف حالة خلال العام الماضى بين شباب "أزواج" فى الفئة العمرية من 18-44 عام، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى كشفها جهاز الإحصاء فى أحدث نشراته السنوية حول إحصاءات الطلاق فى مصر لعام 2018.
الأرقام الإحصائية كشفت أن 259 شاباً فى الفئة العمرية من 18-19 عام، انفصلوا عن زوجاتهم اللاتى تراوحت أعمارهن بين 20- 75 عام فأكثر، بينما طلق 1905 رجلاً فى الفئة العمرية من 20-24 عام زوجاتهم اللاتى تراوحت أعمارهن بين 25- 75 عام فأكثر.
أما عدد حالات الطلاق بين الفئة العمرية 25-29 عاما للشباب مع زوجات تراوحت أعمارهن من 30-75 عاما فأكثر، بلغ 3581 حالة، بينما بلغ هذا العدد 4038 حالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 30-34 عام بزوجات فى الفئة العمرية من 35-75 فأكثر.
وبين الفئة العمرية للأزواج البالغة من 35 – 39 عاما، سجلت حالات الطلاق من زوجات فى عمر 40- 75 عاما فأكثر نحو 2876 حالة، وبلغ هذا العدد 1583حالة بين الفئة العمرية من 40-44 عام للشباب، والذين طلقوا زوجات لهم فى عمر 45-75 عام فأكثر.
ووفقا للأرقام الإحصائية، ننشر تفاصيل حالات الطلاق "وفقا للسن" بين شباب فى الفئة العمرية من 18-44 عاما، بزوجات أكبر منهم سناً، والتى جاءت كالتالى:
1- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 18 – 19 عاما "بإجمالى 259 حالة"
- 180 حالة مع زوجات فى عمر 20-24 عاما.
- 37 حالة مع زوجات فى عمر 25-29 عاما.
- 23 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.
- 5 حالات مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.
- 3 حالات مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.
- 7 حالات مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.
- حالة واحدة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.
- حالتان مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.
- حالة مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.
2- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 20 – 24 عاما "بإجمالى 1905 حالة"
- 1175 حالة مع زوجات فى عمر 25-29 عاما.
- 388 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.
- 178 حالة مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.
- 72 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.
- 54 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.
- 26 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.
- 4 حالات مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.
- 3 حالات مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.
- حالة واحدة مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.
- 4 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.
3- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 25 – 29 عاما "بإجمالى 3581 حالة"
- 2211 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.
- 773 حالة مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.
- 273 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.
- 175 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.
- 67 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.
- 46 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.
- 16 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.
- 9 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.
- حالتان مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.
- 9 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.
4- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 30 – 34 عام "بإجمالى 4038 حالة"
- 2608 حالات مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.
- 754 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.
- 401 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.
- 163 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.
- 72 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.
- 18 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.
- 8 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.
- 6 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.
- 8 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.
5- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 35 – 39 عام "بإجمالى 2876 حالة"
- 1870 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عام.
- 581 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عام.
- 269 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عام.
- 104 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عام.
- 33 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عام.
- 9 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عام.
- 6 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عام.
- 4 حالات مع زوجات فى عمر 75 عام فأكثر.
6- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 40 – 44 عام "بإجمالى 1583 حالة"
- 1003 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عام.
- 379 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عام.
- 103 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عام.
- 74 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عام.
- 7 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عام.
- 7 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عام.
- 10 حالات مع زوجات فى عمر 75 عام فأكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فرق السن.. 14.2 ألف حالة طلاق بين شباب فى العشرينات وسيدات فى الستينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.