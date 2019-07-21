شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فرق السن.. 14.2 ألف حالة طلاق بين شباب فى العشرينات وسيدات فى الستينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فرق السن وكبر عمر الزوجة عن الزوج فى انفصال وطلاق 14.242 ألف حالة خلال العام الماضى بين شباب "أزواج" فى الفئة العمرية من 18-44 عام، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى كشفها جهاز الإحصاء فى أحدث نشراته السنوية حول إحصاءات الطلاق فى مصر لعام 2018.

الأرقام الإحصائية كشفت أن 259 شاباً فى الفئة العمرية من 18-19 عام، انفصلوا عن زوجاتهم اللاتى تراوحت أعمارهن بين 20- 75 عام فأكثر، بينما طلق 1905 رجلاً فى الفئة العمرية من 20-24 عام زوجاتهم اللاتى تراوحت أعمارهن بين 25- 75 عام فأكثر.

أما عدد حالات الطلاق بين الفئة العمرية 25-29 عاما للشباب مع زوجات تراوحت أعمارهن من 30-75 عاما فأكثر، بلغ 3581 حالة، بينما بلغ هذا العدد 4038 حالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 30-34 عام بزوجات فى الفئة العمرية من 35-75 فأكثر.

وبين الفئة العمرية للأزواج البالغة من 35 – 39 عاما، سجلت حالات الطلاق من زوجات فى عمر 40- 75 عاما فأكثر نحو 2876 حالة، وبلغ هذا العدد 1583حالة بين الفئة العمرية من 40-44 عام للشباب، والذين طلقوا زوجات لهم فى عمر 45-75 عام فأكثر.

ووفقا للأرقام الإحصائية، ننشر تفاصيل حالات الطلاق "وفقا للسن" بين شباب فى الفئة العمرية من 18-44 عاما، بزوجات أكبر منهم سناً، والتى جاءت كالتالى:





1- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 18 – 19 عاما "بإجمالى 259 حالة"

- 180 حالة مع زوجات فى عمر 20-24 عاما.

- 37 حالة مع زوجات فى عمر 25-29 عاما.

- 23 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.

- 5 حالات مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.

- 3 حالات مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.

- 7 حالات مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.

- حالة واحدة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.

- حالتان مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.

- حالة مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.

2- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 20 – 24 عاما "بإجمالى 1905 حالة"

- 1175 حالة مع زوجات فى عمر 25-29 عاما.

- 388 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.

- 178 حالة مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.

- 72 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.

- 54 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.

- 26 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.

- 4 حالات مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.

- 3 حالات مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.

- حالة واحدة مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.

- 4 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.

3- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 25 – 29 عاما "بإجمالى 3581 حالة"

- 2211 حالة مع زوجات فى عمر 30-34 عاما.

- 773 حالة مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.

- 273 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.

- 175 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.

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- 67 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.

- 46 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.

- 16 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.

- 9 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.

- حالتان مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.

- 9 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.

4- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 30 – 34 عام "بإجمالى 4038 حالة"

- 2608 حالات مع زوجات فى عمر 35- 39 عاما.

- 754 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عاما.

- 401 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عاما.

- 163 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عاما.

- 72 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عاما.

- 18 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عاما.

- 8 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عاما.

- 6 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عاما.

- 8 حالات مع زوجات فى عمر 75 عاما فأكثر.

5- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 35 – 39 عام "بإجمالى 2876 حالة"

- 1870 حالة مع زوجات فى عمر 40-44 عام.

- 581 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عام.

- 269 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عام.

- 104 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عام.

- 33 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عام.

- 9 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عام.

- 6 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عام.

- 4 حالات مع زوجات فى عمر 75 عام فأكثر.

6- تفاصيل حالات الطلاق بين الشباب فى الفئة العمرية من 40 – 44 عام "بإجمالى 1583 حالة"

- 1003 حالة مع زوجات فى عمر 45 – 49 عام.

- 379 حالة مع زوجات فى عمر 50-54 عام.

- 103 حالة مع زوجات فى عمر 55- 59 عام.

- 74 حالة مع زوجات فى عمر 60-64 عام.

- 7 حالات مع زوجات فى عمر 65-69 عام.

- 7 حالات مع زوجات فى عمر 70-74 عام.

- 10 حالات مع زوجات فى عمر 75 عام فأكثر.