شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تدعو القطاع الخاص لإدارة مجمعات إبداع الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة ستطلق دعوة تنافسية لإدارة ثلاث مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات الأسبوع المقبل، لأول مرة بعد الانتهاء من إنشائها، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا: "انتهينا من إنشاء 3 مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط والقرية الذكية بالقاهرة، مضيفا أن كل مجمع يحتوى على ثلاث معامل، الأول متخصص فى إنترنت الأشياء والثانى فى تصنيع البوردات الإلكترونية والثالث متخصص فى تصنيع النماذج الأولية".

وأضاف أن إدارة المعمل ستتم بالتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لذلك فإن الدعوة التنافسية التى سيتم إطلاقها ستكون موجهة إلى القطاع الخاص من الشركات التى تدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أو أى جهة أو تحالف يمتلك خبرة فى تنمية الشركات الناشئة وتحفيز ريادة الأعمال.

وأوضح سنعمل على اختيار جهة أو ثلاث جهات لإدارة المعامل إذ يمكن لجهة واحدة إدارة معمل أو اثنين أو الثلاث معا، مضيفا أن الدعوة التنافسية التى ستطلقها الهيئة تتضمن شروط خاصة تدعم قدرة هذه المجمعات على الاستدامة ليكون لها دور تنمو وآخر تجارى.