شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات: أسعار تذاكر طيران الحج السياحى تتراوح من 18 لـ34 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسبوع من انطلاق أولى رحلات الحج السياحى للعام 1440 هـ، والبالغ عددهم 36 ألف حاج، أكد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أن أسعار تذاكر طيران الحج هذا العام تبدأ من 18 ألف وتتدرج فى السعر حتى 34 ألف جنيه، وذلك حسب مستوى البرنامج وتوقيت السفر اللذان يتحكمان فى سعر تذاكر الطيران.

وأشار الغمرى إلى أن أسعار الحج البرى لن تشهد زيادة فى التنقلات حيث لم تتأثر بزيادة أسعار الوقود التى تمت بداية الشهر الجارى، وأشار إلى أن الشركات حاليا تعمل بوتيرة سريعة لإنهاء إجراءاتها ومراجعة ملفاتها فى الوزارة، استعدادا لسفر وفود الحج والتى ستبدأ فى 28 يوليو.

وشهدت تذاكر الطيران ارتفاعا هذا العام بنسبة تصل لـ 20% تقريبا عن العام الماضى، حيث كانت أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج السياحى العام الماضى تبدأ بـ15 ألف جنيه.

Advertisements

وأوضح الغمرى أن لجنة معاينة سكن الحجاج ستظل متواجدة فى الأراضى المقدسة حتى 6 ذو الحجة تقريبا لإنهاء كافة الإجراءات، ثم ستقوم بتسليم لجنة الإشراف التى ستكون متواجدة طوال فترة الحج وحتى عودة آخر حاج لأرض الوطن، والتى ستكون منوطة بمتابعة أى مشكلات تواجه الحجاج لتذليلها.