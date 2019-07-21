شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوليو.. بدء حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم 28 يوليو الجارى، كموعد لبدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، وتقدر بنحو 538 وحدة فى الحى السكنى، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة قاعدة بيانات الحاجزين، ويستمر الحجز حتى يوم الأربعاء 31/7/2019، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح تلك الوحدات لتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى الوحدات السكنية.

وبشأن نظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.