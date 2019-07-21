شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. أين وصل تحديث الصناعة فى منح علامة "بكل فخر صنع فى مصر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور ثلاثة أعوام على إطلاق وزارة التجارة والصناعة لعلامة "بكل فخر صنع فى مصر"، نطرج عددا من التساؤلات حول العلامة وتأثيرها على الشركات الحاصلة عليها.





كم شركة تقدم للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر؟

تقدم قرابة 377 مصنعا وشركة لمركز تحديث الصناعة التايع لوزارة الصناعة بطلبات رسمية للحصول على علامة "بكل فخر صنع فى مصر".





كم شركة نجحت فى الحصول على العلامة؟

قيم مركز تحديث الصناعة 218 مصنعا على مستوى الجمهورية ، وتم منح العلامة لعدد 193 مصنعا عقب قيام المركز بعمل زيارات تقييم ميدانية لتلك المصانع.





هل أي شركة يمكن أن تحصل على العلامة؟

يحق لأي شركة مصرية تمتلك اوراق ثبوت رسمية أن تتقدم بطلب للحصول على العلامة، على أن يقوم مركز تحديث الصناعة بزيارة المصانع والشركات للتأكد من مدى التزامها بتطبيق المعايير المعتمدة للحصول عليها وجارى تقييم باقى المصانع تباعاً.

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ماذا تحقق بعد مرور ثلاثه أعوام على إطلاق وزارة التجارة والصناعة لعلامة "بكل فخر صنع فى مصر"؟

نظم تحديث الصناعة مجموعة من الحملات الإعلانية التى استهدفت التأثير على الوعى العام للمستهلك وحثه لشراء السلع والخدمات محلية الصنع إلى جانب تعريفه بالمصنعين المحليين الذين لديهم منتجات عالية الجودة تضاهى مثيلاتها المستوردة .





هل علامة بكل فخر صنع في مصر تصلح كعلامة لمراقبة الجودة؟

وزارة التجارة والصناعة سجلت علامة "بكل فخر صنع في مصر" كعلامة مراقبة وجودة فى الفئات من 1 إلي 34 طبقا لاتفاقية "نيس" والخاصة بتقسيم السلع والخدمات المراد تسجيل علامات تجارية عليها.





كيف تستغلها المصانع والشركات لزيادة المبيعات؟

تعتبر هذه العلامة شعار للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة كما أنها تميز المصانع التي تطبق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الإعتماد المصرية أو الدولية عن المصانع الأخري التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير وبالتالي تستبعد المصانع المتواجدة في القطاع غير الرسمي.

ما هو الأثر الإيجابى لحصول الشركات على علامة بكل فخر صنع فى مصر؟

للعلامة أثر إيجابى على المصانع التى تحصل عليها، ومن ضمن هذه الإيجابيات هو تعزيز قدرة المصانع على توفير منتجات ذات جودة عالية تلبي إحتياجات المستهلك، والحصول على تقرير صلاحية يعكس مجالات التحسين والتطوير المطلوبة، وكذلك إمكانية حصول المصانع المتقدمة علي خدمات مدعومة من خلال مركز تحديث الصناعة لسد الفجوات التي قد تظهر أثناء التقييم (المصانع المسجلة بقاعدة بيانات المركز فقط وطبقا للشروط المعمول بها).