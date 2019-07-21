شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.05 درهم، حيث اغلق الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 0.97 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.90 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.93 وبين مستوى المقاومة هو 1 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد