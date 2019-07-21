شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الخميس عند مستوى 4.21 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4.10 درهم، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4.30 درهم كمستوى اول ثم 4.60 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.17 وبين مستوى المقاومة هو 4.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد