شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم الخميس الماضي لينهي تداولاته عند مستوى 0.332 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0.34 درهم، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.325 درهم كمستوى اول ثم 0.31 درهم كمستوى ثان، شرط بقا ء السهم اسفل مستوى 0.34 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط