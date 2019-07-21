شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.21 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0215 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.19 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.20درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط