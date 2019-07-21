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شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يقفز لاعلى -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4.40 درهم، مسجلا اعلى مستوى منذ شهر يناير من العام الحالي، لينجح بذلك في الاستقرار اعلى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 4.60 درهم كمستوى اول ثم 5 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.20 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.33 وبين مستوى المقاومة هو 4.51 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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