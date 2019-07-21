شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8.75 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى استمرار تفاؤل المتداولين بشان الاتجاه القادم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات قد تصل الى 9 درهم كمستوى اول ثم 9.50 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 8.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.70 وبين مستوى المقاومة هو 9 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد