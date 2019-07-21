شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 17.34 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند مستوى 17.40 درهم، وبالتزامن مع استقرار السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 18 درهم كمستوى اول ثم 19 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم مستوى 17.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 17.01 وبين مستوى المقاومة هو 17.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد