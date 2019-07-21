شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 840.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 20%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 589.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 474 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 429 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.2%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 271.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

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وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 197.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 188.6 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 165 مليون جنيه بنسبة 3.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 161.8 مليون جنيه، و 117.8 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.8%، 2.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.