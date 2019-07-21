شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولا خلال أسبوع.. سبيد ميديكال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 8.3 مليون ورقة بقيمة قدرها 8.8 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 11.3 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 667 ألف ورقة، وبقيمة 1.7 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 260 ورقة بقيمة 325 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 84 ورقة بقيمة 234 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 3.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6 ملايين ورقة منفذة على 862 عملية خلال الأسبوع الماضى.