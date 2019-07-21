شكرا لقرائتكم إطلاق مصرفي تركي انتهك العقوبات الأميركية على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 03:47

أُطلقت الولايات المتحدة محمد هاكان أتيلا، نائب المدير السابق لـ "بنك خلق" المملوك للدولة التركية، المتّهم بالتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.



وأكد فيكتور روكو، محامي أتيلا، تسليم موكّله إلى شرطة الهجرة، في انتظار ترحيله إلى تركيا.

وأوقف أتيلا في نيويورك في آذار (مارس) 2017 ودين في كانون الثاني (يناير) 2018 بتهمة احتيال مصرفي وتآمر، في ختام محاكمة طويلة اعتبرها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان "مؤامرة".

واستفاد أتيلا من إطلاق مبكر، إذ اعتبر القاضي الفيديرالي في نيويورك ريتشارد بيرمان أنه أدى "دوراً ثانوياً" في عملية التحايل، مقارنة بدور مركزي أداه رجل الأعمال التركي - الإيراني رضا ضرّاب.