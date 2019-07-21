شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط، لتقديم المراجعة الأولى الوطنية الطوعية لمصر فى مجال الحوكمة إلى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتى شاركت بها فى أبريل الماضى، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدنى والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولكن، ما هى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التى شاركت بها الدولة المصرية فى أبريل الماضى؟ وإلى ماذا تهدف تلك الآلية؟.. يقدم ”الخليج 365” 5 معلومات عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط.

1- هى آلية تم إنشاؤها تحت مظلة الإتحاد الأفريقى.

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2- هى عبارة عن تقييم ذاتى محلى يشمل 91 مؤشر فى 4 مجالات.

3- تستهدف تلك الآلية، تحديد توصيات لتحسين وتعزيز الحوكمة والتنمية فى أفريقيا لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

4- المجالات الأربعة التى يتم عمل تقييم ذاتى محلى بها على مستوى الدول المشاركة فى تلك الآلية تتمثل فى: "الإدارة الاقتصادية، حوكمة الشركات، الديمقراطية والحكم السياسى، التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

5- تقدم مصر المراجعة الأولى لها فى إطار مجالات تلك الآلية الأفريقية، باعتبارها أحد الدول الأعضاء فى الآلية، خلال العام الجارى.



