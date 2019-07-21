شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخصيص 100 مليون جنيه للمعارض الخارجية يكفى خطة المجالس التصديرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت أزمة المعارض الخارجية، التى تشهدها أروقة وزارة التجارة والصناعة، بالتزامن مع موافقة صندوق تنمية الصادرات على تخصيص 100 مليون جنيه فقط، كميزانية للمعارض الخارجية بالنصف الأول من العام المالى الجارى 2019-2020.

مصدر بقطاع التجارة والصناعة، قال"إن مخصصات المعارض الخارجية للنصف الأول من العام لن تكون كافية لخريطة المعارض، التى تقدمت بها المجالس التصديرية، لافتا إلى أن اعتماد صندوق دعم وتنمية الصادرات للمعارض تأخر كثيرا، خاصة وأن إقامة المعارض الخارجية يتطلب ترتيبات كثيرة، ومدد زمنية طويلة بخلاف المعارض الداخلية.

وأوضح المصدر – مصطلع على خريطة المعارض الخارجية – أن المجالس التصديرية تقدمت بخطة تضمنت أكثر من 100 معرض خارجى بالعام المالى 2019-2020، والمخصصات المالية الحالية لن تكفى المعارض الخارجية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر مخصصات المعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى.

Advertisements

وفى سياق متصل، قال مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، أن الاعتمادات المالية المقدرة بـ 100 مليون جنيه، هى لأول 6 أشهر فقط من العام المالى الجارى وتنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، على أن يجتمع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات مرة أخرى لتحديد مبلغ مالى آخر للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى.

وكشف المصدر، عن اجتماع مرتقب يضم الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق دعم الصادرات ومسئولين بوزارة التجارة، لبحث كيفية توجيه مخصصات المعارض، فى ظل زيادة مطلب المجالس التصديرية بشأن المعارض الخارجية، عن المخصصات المالية المتاحة حاليا.