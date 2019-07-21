هواتف الجيل الخامس.. تحيل الثاني والثالث إلى التقاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يبدو أن قطار الهواتف الذكية المتسارع جداً لن يتوقف قريباً.. هذا ما تشير إليه موجة الهواتف الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس التي ستتمتع بقدرات تقنية غير مسبوقة، لاسيما في سرعة الاتصال الصوتي أو المرئي فضلاً عن القدرات الفائقة لنقل وتنزيل البيانات والتي تصل إل 100 ضعف هواتف الجيل الرابع، ما ينذر بإحالة الجيلين الثاني والثالث إلى التقاعد.

وراهن كثيرون من المتخصصين والخبراء في صناعة الهواتف الذكية، على أن آلة الابتكار في هذه الهواتف كانت قد تباطأت أو تكاد تكون توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تحول جميع الهواتف إلى نسخة مكررة تقريباً، باستثناء فروق بسيطة في قدرات الكاميرات أو طول عمر البطارية أو في سعة التخزين، لكن يبدو أن قدرات شبكات وتقنيات هاتف الجيل الخامس ستكون بمثابة «قبلة الحياة» للهواتف الذكية التي عانت لفترة من تراجع معدلات الابتكار.

ولأن هواتف الجيل الخامس ستظل مرتفعة الأسعار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، فإن المصنعين عليهم مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع مشغلي الاتصالات لتقديم هذه الهواتف للمستخدمين وفق حلول سعرية تساهم في تشجيع المستخدمين على الشراء، وبالتالي دخولهم إلى دائرة التعود على السرعات والتقنيات الجديدة أو اللجوء للحل الأصعب وهو تخفيض أسعار الهواتف إلى مستويات الهواتف الفاخرة المتوفرة في السوق حالياً.

ونظراً لتمتع دولة الإمارات بأكبر نسبة انتشار للهواتف الذكية بين السكان على مستوى العالم وتمتع نسبة كبيرة من هؤلاء السكان بقدرات شرائية عالية، إلا أن الإقبال على شراء هواتف الجيل الخامس سيظل محدوداً وبنسبة لا تزيد على 10 إلى 20% من مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة من إجمالي المستخدمين.

ويأمل مستخدمو الهواتف الذكية في ارتفاع المنافسة بين مصنعي الهواتف الذكية الكبار لطرح طرز متزايدة من هواتف الجيل الخامس كتوجه عالمي، فيما ستبقى المنافسة بين المصنعين الكبار في هذا المجال أمثال شركات «سامسونج» و«هواوي» و«أوبو» و«أبل» التي لم تفصح صراحة حتى الآن عن موعد طرح أول «آيفون» يدعم شبكات الجيل الخامس، ما يبقي المنافسة محصورة بين الكوريين والصينيين في هذا القطاع لحد الآن.