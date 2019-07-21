«إم إس سي آي» تؤكد ضرورة تحسين حدود التملك في الأسهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مراجعة «إم إس سي آي» ل «إمكانية الوصول للأسواق العالمية» ليونيو/‏ حزيران 2019 أن الحدود القصوى لنسبة التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المدرجة في أسواق دولة الإمارات، بحاجة لتحسينات، مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.

وأشارت مراجعة «إم إس سي آي» التي تقيم مدى انفتاح سوق أسهم الإمارات على تملك الأجانب، إلى ضرورة تحسين المستويات المتبقية من ملكية الأجانب وهي النسبة المتاحة للمستثمرين الأجانب من إجمالي النسبة المسموحة لهم.

وبحسب تقرير شهر يونيو/‏ حزيران 2019، فإن المستثمرين الأجانب لديهم حقوق متساوية مثل المستثمرين المحليين، لكن يمكن تحسينها أيضاً، كما أن الأسواق ممتثلة لمتطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل.

ويتم فرض قيود متفاوتة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى لنسبة التملك المسموح بها في الأوراق المالية المدرجة ما نسبته 49% فقط، فيما تصل إلى 100% في الشركات المزدوجة الإدراج.

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى، فيما تدرس هيئة التأمين مع الجهات المختصة في الدولة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، والسماح بتأسيس شركات تأمين برأسمال أجنبي داخل الدولة.

وتجري «إم إس سي آي» تقييمها للعديد من العوامل في الأسواق منها الانفتاح على المستثمرين الأجانب الذي يعتبر من العوامل المهمة جداً في الأسواق، فبشكل عام، هنالك واحدة من أكثر الميزات المرغوبة التي يود المستثمرون الدوليون رؤيتها في السوق وهي عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والدوليين. ومن أجل تقييم هذا المستوى من الانفتاح والخصائص التي تحتاج إلى تحليل وقياس مثل متطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل، وحدود نسب تملك الأجانب المسموح بها، ونسبة تملك الأجانب المتبقية وحقوق مساوية للمستثمرين الأجانب.

فمن الناحية المثالية، يود المستثمرون الدوليون ألا يروا أي فرق في الفرص المتاحة لهم وللمستثمرين المحليين. حيث يمثل وجود قيود على الملكية الأجنبية في قطاعات محددة قد تؤدي إلى تحيز قطاعي مهم في الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وتمثل إزالة القيود عن ملكية المستثمرين العالميين في الأسواق، من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار ترقية الأسواق، وخاصة أنه تم ترقية سوق الإمارات إلى أسواق «ناشئة»، فيما يتم العمل حالياً على ترقيتها إلى «المتقدمة».

ويذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أنجزت 100% من متطلبات واشتراطات ترقية الأسواق المالية المحلية على قائمة الأسواق المتقدمة، حيث تبنت الهيئة خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.

أظهرت مراجعة «إم إس سي آي» ل «إمكانية الوصول للأسواق العالمية» ليونيو/ حزيران 2019 أن الحدود القصوى لنسبة التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المدرجة في أسواق دولة الإمارات، بحاجة لتحسينات، مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى.

وأشارت مراجعة «إم إس سي آي» التي تقيم مدى انفتاح سوق أسهم الإمارات على تملك الأجانب، إلى ضرورة تحسين المستويات المتبقية من ملكية الأجانب وهي النسبة المتاحة للمستثمرين الأجانب من إجمالي النسبة المسموحة لهم.

وبحسب تقرير شهر يونيو/ حزيران 2019، فإن المستثمرين الأجانب لديهم حقوق متساوية مثل المستثمرين المحليين، لكن يمكن تحسينها أيضاً، كما أن الأسواق ممتثلة لمتطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل.

ويتم فرض قيود متفاوتة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى لنسبة التملك المسموح بها في الأوراق المالية المدرجة ما نسبته 49% فقط، فيما تصل إلى 100% في الشركات المزدوجة الإدراج.

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى، فيما تدرس هيئة التأمين مع الجهات المختصة في الدولة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100%، والسماح بتأسيس شركات تأمين برأسمال أجنبي داخل الدولة.

وتجري «إم إس سي آي» تقييمها للعديد من العوامل في الأسواق منها الانفتاح على المستثمرين الأجانب الذي يعتبر من العوامل المهمة جداً في الأسواق، فبشكل عام، هنالك واحدة من أكثر الميزات المرغوبة التي يود المستثمرون الدوليون رؤيتها في السوق وهي عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والدوليين. ومن أجل تقييم هذا المستوى من الانفتاح والخصائص التي تحتاج إلى تحليل وقياس مثل متطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل، وحدود نسب تملك الأجانب المسموح بها، ونسبة تملك الأجانب المتبقية وحقوق مساوية للمستثمرين الأجانب.

فمن الناحية المثالية، يود المستثمرون الدوليون ألا يروا أي فرق في الفرص المتاحة لهم وللمستثمرين المحليين. حيث يمثل وجود قيود على الملكية الأجنبية في قطاعات محددة قد تؤدي إلى تحيز قطاعي مهم في الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وتمثل إزالة القيود عن ملكية المستثمرين العالميين في الأسواق، من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار ترقية الأسواق، وخاصة أنه تم ترقية سوق الإمارات إلى أسواق «ناشئة»، فيما يتم العمل حالياً على ترقيتها إلى «المتقدمة».

ويذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أنجزت 100% من متطلبات واشتراطات ترقية الأسواق المالية المحلية على قائمة الأسواق المتقدمة، حيث تبنت الهيئة خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية، إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط ما يتطلب تفاعل الصناعة معها.