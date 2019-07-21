عدد حفارات النفط الأمريكية ينخفض للأسبوع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي، بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أول أمس الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو/ تموز ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2018.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة 858، وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، على مدار الأسابيع السبعة الفائتة مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج.ووفقاً لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1010.

وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما. (رويترز)