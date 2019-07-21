دبي تضيف 100 ألف غرفة فندقية خلال 20 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استطاعت دبي أن تفرض مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بعدما أضافت منتجاً سياحية فريداً من نوعه على مستوى العالم، ففي رحلتها في قطاع الضيافة خلال عشرين عاماً تقريباً، منذ عام 1998 حتى 2019، ارتفع عدد المنشآت الفندقية العاملة في المدينة بنحو 339 منشأة، كما ارتفع عدد الغرف والشقق الفندقية بنحو 95 ألفاً خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لبيانات رسمية مجمعة، استناداً إلى إحصاءات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية التي تحتضنها دبي من نحو 382 منشأة نهاية العام 1998 إلى 721 منشأة نهاية مايو/ أيار 2019، بنسبة نمو تجاوزت 470%، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية.

وازدادت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية من فنادق وشقق فندقية بنحو 95 ألف غرفة وشقة فندقية وذلك من 23600 غرفة وشقة فندقية بنهاية العام 1998، لتصل إلى 118382 غرفة وشقة فندقية بنهاية مايو/ أيار 2019، بنسبة نمو بلغت 401% تقريباً.

وحلت دبي خلال العام 2016 بين أكبر 10 مدن سياحية عالمية من حيث عدد الطاقة الاستيعابية للفنادق، حيث تجاوزت فيها ال 100 ألف غرفة وشقة فندقية، إذ توفر المدينة، معروضاً متنوعاً من المنشآت الفندقية بمختلف أنواعها، لتلبي كافة احتياجات الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.

وتتجه دبي نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية من المنشآت الفندقية خلال السنوات القادمة، ضمن خطط المجموعات الفندقية لتوسيع حضورها، للاستفادة من الطلب المتنامي على الليالي الفندقية، وزيادة تدفقات الزوار من مختلف أسواق العالم، حيث أوضحت بيانات «إس تي آر» أن دبي تحتضن نحو 66 ألف غرفة فندقية قيد التطوير أي بنحو 233 منشأة فندقية.

وعرفت دبي بجودة معاييرها وفنادقها الراقية التي جذبت عدداً كبيراً من الزوار، كما أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عملت على تنويع خدمات الضيافة لاستقطاب كافة فئات المسافرين، من خلال تشجيع فنادق السوق المتوسط؛ حيث أطلقت حوافز لهذه الفنادق والشقق الفندقية، والتي رحّب بها قطاع الاستثمار في الفنادق وتطويرها، فانعكس الأمر بافتتاح عدد كبير من فنادق السوق المتوسط.