حملة تخفيضات كبرى مطلع أغسطس في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتواصل فعاليات «عروض صيف الشارقة 2019» الحدث، الذي تنظمه سنوياً غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث يستمر الحدث في تقديم العروض الترويجية والخصومات المغرية على باقة متنوعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية وغيرها، للزوار والمقيمين في إمارة الشارقة طوال فصل الصيف.

ضمن عروض صيف الشارقة 2019 سيكون زوار وسكان إمارة الشارقة وعلى مدار ثلاثة أيام على موعد مع حملة التخفيضات الكبرى التي تنطلق في الفترة من 1-3 أغسطس المقبل، مقدمة خصومات تصل إلى 80% بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وذلك تشجيعاً لحركة البيع لمحال التجزئة ومراكز التسوق، وتوفير خيارات شراء عديدة ومتميزة تسهل على الزوار والمقيمين اقتناء السلع والهدايا والمواد الاستهلاكية، ولا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك بأفضل الأسعار.

وقالت هناء السويدي، رئيسة قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «نسعى من خلال عروض صيف الشارقة 2019 الحدث السياحي والتسويقي الأهم والأبرز في إمارة الشارقة، إلى تحقيق حزمة من الأهداف، حيث نسعى في المقام الأول إلى تسليط الضوء على معالم الجذب السياحي التي تزخر بها الشارقة، وإبراز الفرص والخيارات التي توفرها في هذا القطاع، تعزيزاً لموقع ومكانة الإمارة على الخريطة السياحية والاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، كما نهدف من خلال هذا الحدث الذي يحفل بالكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية والتخفيضات إلى تقديم الدعم لقطاع البيع بالتجزئة ضمن استراتيجيتنا ورؤيتنا في الغرفة للارتقاء بهذا القطاع المهم والحيوي».

وكشفت هناء السويدي عن أن الغرفة بادرت بإعفاء كل المحال والمراكز التجارية في المنطقة الشرقية والوسطى من رسوم المشاركة في عروض الصيف بناءً على توجيهات محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام للغرفة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وحرص الغرفة على توفير كل سبل الدعم لقطاع البيع بالتجزئة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي للمشاركة في عروض الصيف، التي تشهد سنوياً حركة شرائية كبيرة، كما كشفت السويدي عن تخفيض رسوم المشاركة لقطاع مراكز التسوق في الشارقة وبنسبة تصل إلى 40%.

وتوفر «عروض صيف الشارقة 2019» جملة من الخيارات للتسوق والتوفير فضلاً عن الاستمتاع بمناظر المعالم السياحية والتاريخية العريقة التي تزخر بها الشارقة، كما تعد فترة ذهبية لقطاع التجزئة، حيث تنشط الحركة التجارية مع دخول المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة في سباق على جذب أكبر عدد من الزوار والزبائن من خلال إطلاق أقوى العروض، وتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه لمختلف الأعمار والجنسيات.